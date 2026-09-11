Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48
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Характеристики
Тип товара
Клещи
Тип инструмента
Клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 510 руб. 2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клещи
Тип инструмента
Клещи
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
350
Описание товара Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48
Переставные клещи с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 с максимальным захватом 50 мм. Инструмент выполнен из прочной и износостойкой стали. Клещи оснащены удобными виниловыми рукоятками. Они не скользят в руке при выполнении работ. Инструмент выполнен из конструкционной стали марки 60
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Переставные клещи с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 с максимальным захватом 50 мм. Инструмент выполнен из прочной и износостойкой стали. Клещи оснащены удобными виниловыми рукоятками. Они не скользят в руке при выполнении работ. Инструмент выполнен из конструкционной стали марки 60
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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