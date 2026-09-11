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Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179

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Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 1
Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 2
Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 3
Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
  • Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 1
  • Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 2
  • Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 3
  • Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566003
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179

Сверло ступенчатое Makita D-40179 предназначено для получения отверстий различного диаметра в металлических заготовках без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали и имеет титановое покрытие, благодаря чему служит дольше. Оснащено спиральным желобком для лучшего отвода стружки и увеличения скорости сверления.



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Отзывы о товаре Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло ступенчатое Makita D-40179 предназначено для получения отверстий различного диаметра в металлических заготовках без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали и имеет титановое покрытие, благодаря чему служит дольше. Оснащено спиральным желобком для лучшего отвода стружки и увеличения скорости сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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