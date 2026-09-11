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Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098

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Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 1
Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 2
Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 3
Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 4
Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
  • Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 1
  • Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 2
  • Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 3
  • Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 4
  • Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566000
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098

Ступенчатое сверло Makita D-40098 изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) и используется совместно с дрелями при выполнении сквозных отверстий в листовом металле и в цветных металлах. Оснастка оптимально подходит для обработки тонких листов, не деформируя их. Главная особенность сверла - это его ступенчато-спиральный профиль, за счет чего можно выполнять различные по диаметру отверстия (от 4 до 20 мм), не меняя каждый раз оснастку. Применяют и для расширения уже существующих отверстий.



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Отзывы о товаре Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Ступенчатое сверло Makita D-40098 изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) и используется совместно с дрелями при выполнении сквозных отверстий в листовом металле и в цветных металлах. Оснастка оптимально подходит для обработки тонких листов, не деформируя их. Главная особенность сверла - это его ступенчато-спиральный профиль, за счет чего можно выполнять различные по диаметру отверстия (от 4 до 20 мм), не меняя каждый раз оснастку. Применяют и для расширения уже существующих отверстий.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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