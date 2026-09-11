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Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л

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Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 1
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 2
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 3
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 4
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 5
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 6
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 7
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 8
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 1
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 2
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 3
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 4
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 5
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 6
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 7
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 8
  • Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565619
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Рюкзак
Размеры в упаковке, см
44х28х5
Вес, г.
580

Описание товара Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л

Рюкзаки снабжены многофункциональными карманами для хранения всего необходимого в дороге, а также петлями и системой шнуров для крепления снаряжения к рюкзаку снаружи. Сформованные под давлением задние панели, система вентиляции, а также регулируемые нагрудные и плечевые ремни гарантируют путешественникам комфорт и удобство. Рюкзак altmont active lightweight станет вам надежным спутником и в велосипедной прогулке по городу, и в восхождении на горные вершины. Разработан с учётом возможности крепления питьевой системы. Регулируемый нагрудный ремень с магнитной застёжкой равномерно распределяет вес. Внутри основного отделения размещён сетчатый карман для быстрого доступа к бутылке с водой. Пресованная спинка с объёмным ромбовидным рисунком обеспечивает циркуляцию воздуха

Отзывы о товаре Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Рюкзак
Описание
Рюкзаки снабжены многофункциональными карманами для хранения всего необходимого в дороге, а также петлями и системой шнуров для крепления снаряжения к рюкзаку снаружи. Сформованные под давлением задние панели, система вентиляции, а также регулируемые нагрудные и плечевые ремни гарантируют путешественникам комфорт и удобство. Рюкзак altmont active lightweight станет вам надежным спутником и в велосипедной прогулке по городу, и в восхождении на горные вершины. Разработан с учётом возможности крепления питьевой системы. Регулируемый нагрудный ремень с магнитной застёжкой равномерно распределяет вес. Внутри основного отделения размещён сетчатый карман для быстрого доступа к бутылке с водой. Пресованная спинка с объёмным ромбовидным рисунком обеспечивает циркуляцию воздуха
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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