Top.Mail.Ru
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 1
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 2
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 3
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 4
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 5
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 6
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 7
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 1
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 2
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 3
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 4
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 5
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 6
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 7
  • Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jonnesway
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
Упаковка
клипса/держатель
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
10
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX), шестигранный (HEX)
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
34х10х4
Вес, г.
480

Описание товара Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )

Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90° стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H05SM109SL" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20° к оси вращения крепежной детали



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jonnesway
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
Упаковка
клипса/держатель
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
10
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX), шестигранный (HEX)
Страна производитель
Тайвань
Описание
Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90° стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H05SM109SL" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20° к оси вращения крепежной детали


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...