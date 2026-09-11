Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )
Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90° стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H05SM109SL" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20° к оси вращения крепежной детали
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