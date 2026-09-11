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Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565310
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Характеристики

Бренд
Hans
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
810

Описание товара Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11

Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11



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Отзывы о товаре Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11




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Характеристики
Бренд
Hans
Описание
Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Доставка
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Зажим для сварочных работ 11" 279 мм Hans 1811-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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