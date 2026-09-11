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Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый

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Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 1
Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 2
Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
  • Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 1
  • Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 2
  • Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561620
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Характеристики

Бренд
Qumo
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый

Флешка Qumo — компактное решение для хранения и быстрой передачи файлов. Лёгкий пластиковый корпус делает её удобной для повседневного использования: просто бросьте в сумку или карман, и она всегда под рукой. Объём 8 Гб отлично подойдёт для важных документов, фотографий и музыки. Интерфейс USB Type A со стандартом USB 2.0 обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надёжность.

Отзывы о товаре Флешка Qumo Nano 8GB (QM8GUD-NANO-W) USB 2.0 белый




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Характеристики
Бренд
Qumo
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Qumo — компактное решение для хранения и быстрой передачи файлов. Лёгкий пластиковый корпус делает её удобной для повседневного использования: просто бросьте в сумку или карман, и она всегда под рукой. Объём 8 Гб отлично подойдёт для важных документов, фотографий и музыки. Интерфейс USB Type A со стандартом USB 2.0 обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надёжность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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