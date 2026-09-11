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Чехол DF для Poco F4 5G Silicone Black poCase-07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол DF для Poco F4 5G Silicone Black poCase-07

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Чехол DF для Poco F4 5G Silicone Black poCase-07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560447
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол DF для Poco F4 5G Silicone Black poCase-07

Качественная защита при легком использовании смартфона. Силиконовый чехол для телефона изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Чехол накладка на телефон обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка чехла на смартфон и снятие. Материал супертонкого чехла: термопластичный полиуретан (TPU). Идеально подходит для смартфона Хуавей Нова 9 СЕ. Силиконовый чехол на смартфон, защитит от внешних воздействий. Предотвратит появление царапин, потертостей, загрязнений. Тонкий, легкий.

Отзывы о товаре Чехол DF для Poco F4 5G Silicone Black poCase-07




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Качественная защита при легком использовании смартфона. Силиконовый чехол для телефона изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Чехол накладка на телефон обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка чехла на смартфон и снятие. Материал супертонкого чехла: термопластичный полиуретан (TPU). Идеально подходит для смартфона Хуавей Нова 9 СЕ. Силиконовый чехол на смартфон, защитит от внешних воздействий. Предотвратит появление царапин, потертостей, загрязнений. Тонкий, легкий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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