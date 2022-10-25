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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный

1 Отзывы
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 390 руб. 
Начислим 1464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный
24 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
43
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный

Гибкий излив с магнитным притягивателем для фиксации и встроенным каналом для питьевой воды. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный

25.10.2022
Катерина

Достоинства:
Смеситель 3-в-1: обычное пользование холодной/горячей переключатель на фильтр для питьевой воды ОДИН! рычаг. Ах, да! Ещё силиконовый гибкий излив! Красавчик!

Недостатки:
Незнание о таком компактном, стильном, функциональном предмете кухни.
Когда достала из коробки и подняла в вертикальное положение, почему-то из смесителя вылилась вода, будто его подключали к воде прежде. Внешне небольшие жировые следы на металлической части.

Комментарий:
Впервые заказывала на Котофото.ру. Искала этот смеситель, уж очень заинтриговал отсутствием лишних вентилей, гибким изливом, лаконичностью. Доставка через СДЭК 19.10.2022 -24.10.2022. Как ремонт сделаю, испытаю смеситель. В эксплуатации не знаю. Недостатки описала, за них и снимаю балл.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
43
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий излив с магнитным притягивателем для фиксации и встроенным каналом для питьевой воды. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Катерина

Достоинства:
Смеситель 3-в-1: обычное пользование холодной/горячей переключатель на фильтр для питьевой воды ОДИН! рычаг. Ах, да! Ещё силиконовый гибкий излив! Красавчик!

Недостатки:
Незнание о таком компактном, стильном, функциональном предмете кухни.
Когда достала из коробки и подняла в вертикальное положение, почему-то из смесителя вылилась вода, будто его подключали к воде прежде. Внешне небольшие жировые следы на металлической части.

Комментарий:
Впервые заказывала на Котофото.ру. Искала этот смеситель, уж очень заинтриговал отсутствием лишних вентилей, гибким изливом, лаконичностью. Доставка через СДЭК 19.10.2022 -24.10.2022. Как ремонт сделаю, испытаю смеситель. В эксплуатации не знаю. Недостатки описала, за них и снимаю балл.


Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007822 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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