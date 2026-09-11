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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром

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Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 1
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 2
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 3
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 4
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 5
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 6
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 7
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 1
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 2
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 3
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 4
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 5
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 6
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 7
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
22 890 руб.  24 660 руб. 
Начислим 1374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром
22 890 руб. -7%
24 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
43
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром

Гибкий излив с магнитным притягивателем для фиксации и встроенным каналом для питьевой воды. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
43
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий излив с магнитным притягивателем для фиксации и встроенным каналом для питьевой воды. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007802 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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