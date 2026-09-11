Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 1
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 2
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 3
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 4
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 5
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 6
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 7
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
285
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
20 590 руб.  22 230 руб. 
Начислим 1236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный
20 590 руб. -7%
22 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
31.8
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
285
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный

Долгожданное пополнение в линейке кухонных смесителей Like – смеситель для кухни со встроенным каналом для питьевой воды. L-образная архитектура излива позволит разместить смеситель на мойке любого размера и даже под низкими шкафчиками при полном сохранении функционала и комфорта в использовании.. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды просто управляйте смесителем привычным способом.. Эксклюзивная разработка для АМ. РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
31.8
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
285
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение в линейке кухонных смесителей Like – смеситель для кухни со встроенным каналом для питьевой воды. L-образная архитектура излива позволит разместить смеситель на мойке любого размера и даже под низкими шкафчиками при полном сохранении функционала и комфорта в использовании.. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды просто управляйте смесителем привычным способом.. Эксклюзивная разработка для АМ. РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005722 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...