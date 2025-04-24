Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, на креплении радиатора к процессору была защитная наклейка, при тестах процессора AMD 7500F в OCCT справился хорошо, перепадов температур не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
все работает без нареканий,если у кого то что то не получается смотрите инструкцию внимательно сравнивая сокет
Достоинства:
Комментарий:
Крутится, охлаждает, крепление крепкое, приятная цена в сравнении с другими магазинами
Достоинства:
Комментарий:
Кулер работает, подсветка нет. Пока разбираюсь, может, я что-то не подключил. Если заработает, отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный кулер, 5700х при полной загрузке выше 80* не грелся.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер по отличной цене! Работает почти 3 месяца, охлаждает 7500f. В простое 43-45С, с термопастой из комплекта (очень вязкая). Подсветка регулируется, скорость вращения тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, подсветка светится всеми цветами радуги, в комплекте немного термопасты, достаточно на пару раз. Так же разные крепежи.
Достоинства:
Комментарий:
с ryzen 7 5700x шумноват в бусте, надо было чуть толще брать, но температуру в бусте 80 держит
Достоинства:
Комментарий:
Товар беру не впервой, характеристики соответсвуют ожиданиям на практике
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и красивый башенный кулер, брал с запасом. Стоит с R5 5600x полет отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и эфективная башня. Мой относительно горячий 8400f выше 80 в пике не поднимался.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший куллер, коробка пришла в нормальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
температуры выше 70 не поднимаются, проц-r7 5700x3d
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок.Все как заявлено.Установка простая.На ryzen 5600 Работает отлично,температура в простое 35,в нагрузке 60-65.Идеально если не разгонять сильно проц.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает без проблем, не громкий, ну усе, короче зашибись
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, только паста в комплекте подсохшая была.
Достоинства:
Комментарий:
кулек пашет как лошадка. нареканий нет. с ай5 9400ф справляется на ура. намазал комплектной термухой. все гуд. советую кулек к покупке
Достоинства:
Комментарий:
не ну впринципе норм охладил мой i9 14 покаления до 0 градусов!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Для 7500f хватает. 82 в стресс тесте, термопаста комплектная.
Достоинства:
Комментарий:
лучший кулер за свою цену, качество хорошее, лгбт подсветочка)))
Достоинства:
Комментарий:
Имба кулер) в соотношении цена/качество то что нужно )) пока справляется даже с моим i7 11700k , надеюсь будет и дальше так вообщем берите не пожалеете P.S самая дешевая цена была в этом магазе и это при условии что он ARGB xD
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, на креплении радиатора к процессору была защитная наклейка, при тестах процессора AMD 7500F в OCCT справился хорошо, перепадов температур не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
все работает без нареканий,если у кого то что то не получается смотрите инструкцию внимательно сравнивая сокет
Достоинства:
Комментарий:
Крутится, охлаждает, крепление крепкое, приятная цена в сравнении с другими магазинами
Достоинства:
Комментарий:
Кулер работает, подсветка нет. Пока разбираюсь, может, я что-то не подключил. Если заработает, отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный кулер, 5700х при полной загрузке выше 80* не грелся.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер по отличной цене! Работает почти 3 месяца, охлаждает 7500f. В простое 43-45С, с термопастой из комплекта (очень вязкая). Подсветка регулируется, скорость вращения тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, подсветка светится всеми цветами радуги, в комплекте немного термопасты, достаточно на пару раз. Так же разные крепежи.
Достоинства:
Комментарий:
с ryzen 7 5700x шумноват в бусте, надо было чуть толще брать, но температуру в бусте 80 держит
Достоинства:
Комментарий:
Товар беру не впервой, характеристики соответсвуют ожиданиям на практике
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и красивый башенный кулер, брал с запасом. Стоит с R5 5600x полет отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и эфективная башня. Мой относительно горячий 8400f выше 80 в пике не поднимался.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший куллер, коробка пришла в нормальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
температуры выше 70 не поднимаются, проц-r7 5700x3d
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок.Все как заявлено.Установка простая.На ryzen 5600 Работает отлично,температура в простое 35,в нагрузке 60-65.Идеально если не разгонять сильно проц.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает без проблем, не громкий, ну усе, короче зашибись
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, только паста в комплекте подсохшая была.
Достоинства:
Комментарий:
кулек пашет как лошадка. нареканий нет. с ай5 9400ф справляется на ура. намазал комплектной термухой. все гуд. советую кулек к покупке
Достоинства:
Комментарий:
не ну впринципе норм охладил мой i9 14 покаления до 0 градусов!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Для 7500f хватает. 82 в стресс тесте, термопаста комплектная.
Достоинства:
Комментарий:
лучший кулер за свою цену, качество хорошее, лгбт подсветочка)))
Достоинства:
Комментарий:
Имба кулер) в соотношении цена/качество то что нужно )) пока справляется даже с моим i7 11700k , надеюсь будет и дальше так вообщем берите не пожалеете P.S самая дешевая цена была в этом магазе и это при условии что он ARGB xD