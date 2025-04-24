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Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE

21 Отзывы
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Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 1
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 2
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 3
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 4
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 5
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 6
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 7
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 8
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 9
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 10
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 11
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 12
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 4
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  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 7
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 8
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 9
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 10
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 11
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 12
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559574
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
990

Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE

Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, на креплении радиатора к процессору была защитная наклейка, при тестах процессора AMD 7500F в OCCT справился хорошо, перепадов температур не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
все работает без нареканий,если у кого то что то не получается смотрите инструкцию внимательно сравнивая сокет
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Крутится, охлаждает, крепление крепкое, приятная цена в сравнении с другими магазинами
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер работает, подсветка нет. Пока разбираюсь, может, я что-то не подключил. Если заработает, отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный кулер, 5700х при полной загрузке выше 80* не грелся.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер по отличной цене! Работает почти 3 месяца, охлаждает 7500f. В простое 43-45С, с термопастой из комплекта (очень вязкая). Подсветка регулируется, скорость вращения тоже.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, подсветка светится всеми цветами радуги, в комплекте немного термопасты, достаточно на пару раз. Так же разные крепежи.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
с ryzen 7 5700x шумноват в бусте, надо было чуть толще брать, но температуру в бусте 80 держит
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар беру не впервой, характеристики соответсвуют ожиданиям на практике
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и красивый башенный кулер, брал с запасом. Стоит с R5 5600x полет отличный.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и эфективная башня. Мой относительно горячий 8400f выше 80 в пике не поднимался.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший куллер, коробка пришла в нормальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Демид Г.

Достоинства:


Комментарий:
температуры выше 70 не поднимаются, проц-r7 5700x3d
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сарсембай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок.Все как заявлено.Установка простая.На ryzen 5600 Работает отлично,температура в простое 35,в нагрузке 60-65.Идеально если не разгонять сильно проц.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает без проблем, не громкий, ну усе, короче зашибись
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, только паста в комплекте подсохшая была.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
кулек пашет как лошадка. нареканий нет. с ай5 9400ф справляется на ура. намазал комплектной термухой. все гуд. советую кулек к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не ну впринципе норм охладил мой i9 14 покаления до 0 градусов!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Для 7500f хватает. 82 в стресс тесте, термопаста комплектная.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
лучший кулер за свою цену, качество хорошее, лгбт подсветочка)))
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Замир Безгеев

Достоинства:


Комментарий:
Имба кулер) в соотношении цена/качество то что нужно )) пока справляется даже с моим i7 11700k , надеюсь будет и дальше так вообщем берите не пожалеете P.S самая дешевая цена была в этом магазе и это при условии что он ARGB xD



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, на креплении радиатора к процессору была защитная наклейка, при тестах процессора AMD 7500F в OCCT справился хорошо, перепадов температур не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
все работает без нареканий,если у кого то что то не получается смотрите инструкцию внимательно сравнивая сокет
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Крутится, охлаждает, крепление крепкое, приятная цена в сравнении с другими магазинами
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер работает, подсветка нет. Пока разбираюсь, может, я что-то не подключил. Если заработает, отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный кулер, 5700х при полной загрузке выше 80* не грелся.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер по отличной цене! Работает почти 3 месяца, охлаждает 7500f. В простое 43-45С, с термопастой из комплекта (очень вязкая). Подсветка регулируется, скорость вращения тоже.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, подсветка светится всеми цветами радуги, в комплекте немного термопасты, достаточно на пару раз. Так же разные крепежи.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
с ryzen 7 5700x шумноват в бусте, надо было чуть толще брать, но температуру в бусте 80 держит
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар беру не впервой, характеристики соответсвуют ожиданиям на практике
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и красивый башенный кулер, брал с запасом. Стоит с R5 5600x полет отличный.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и эфективная башня. Мой относительно горячий 8400f выше 80 в пике не поднимался.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший куллер, коробка пришла в нормальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Демид Г.

Достоинства:


Комментарий:
температуры выше 70 не поднимаются, проц-r7 5700x3d
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сарсембай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок.Все как заявлено.Установка простая.На ryzen 5600 Работает отлично,температура в простое 35,в нагрузке 60-65.Идеально если не разгонять сильно проц.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает без проблем, не громкий, ну усе, короче зашибись
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, только паста в комплекте подсохшая была.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
кулек пашет как лошадка. нареканий нет. с ай5 9400ф справляется на ура. намазал комплектной термухой. все гуд. советую кулек к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не ну впринципе норм охладил мой i9 14 покаления до 0 градусов!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Для 7500f хватает. 82 в стресс тесте, термопаста комплектная.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
лучший кулер за свою цену, качество хорошее, лгбт подсветочка)))
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Замир Безгеев

Достоинства:


Комментарий:
Имба кулер) в соотношении цена/качество то что нужно )) пока справляется даже с моим i7 11700k , надеюсь будет и дальше так вообщем берите не пожалеете P.S самая дешевая цена была в этом магазе и это при условии что он ARGB xD


Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-214-XT-ARGB WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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