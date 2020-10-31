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Главная Портативная техника Наушники HP Наушники мониторы Oklick HP-M211V 1.8м черный проводные (оголовье)

Наушники мониторы Oklick HP-M211V 1.8м черный проводные (оголовье)

Артикул: 55901
Наушники мониторы Oklick HP-M211V 1.8м черный проводные (оголовье)
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55901
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БрендHP
Тип товараНаушники мониторы
Микрофоннет
Конструкцияполноразмерные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц100-18000
Длина кабеля1,8
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Удобные в использовании наушники OKLICK HP-M211V выполнены с применением качественных материалов, благодаря чему обеспечивается длительный срок их службы. Данная модель состоит из мягкого оголовья, размер которого можно легко регулировать для максимально комфортной посадки на голове, и больших амбушюр, которые полностью закрывают уши, блокируя внешние шумы и оптимизируя качество звучания на всем частотном диапазоне. На кабеле наушников OKLICK HP-M211V, длина которого составляет 1,8 м, присутствует регулятор громкости. С его помощью, где бы вы ни находились, вы сможете, не используя панель управления устройства, воспроизводящего аудиозвук, настроить оптимальную громкость при прослушивании любой композиции. 3.5-миллиметровый штекер делает эту модель совместимой с любой современной техникой.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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