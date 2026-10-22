Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб.
В наличии
Код товара: 557665
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х54х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351
Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения
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Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения
Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351 - этот товар вы можете купить по цене 8870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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