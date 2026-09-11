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Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40"-90" макс.55кг настенный фиксированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40"-90" макс.55кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 4
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 5
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 6
Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40&quot;-90&quot; макс.55кг настенный фиксированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
880 руб.  2 095 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557654
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х20х3
Вес, кг.
1.34

Описание товара Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40"-90" макс.55кг настенный фиксированный

Практичный кронштейн для телевизора Buro FX2 позволит комфортно разместить технику на стене, и сэкономить место в помещении. Подходит для нескольких типов мониторов и телевизоров. Имеется поддержка креплений VESA размеров.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Buro FX2 черный 40"-90" макс.55кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный кронштейн для телевизора Buro FX2 позволит комфортно разместить технику на стене, и сэкономить место в помещении. Подходит для нескольких типов мониторов и телевизоров. Имеется поддержка креплений VESA размеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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