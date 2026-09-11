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Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091)

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Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557509
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
91х65х25
Вес, кг.
15.84

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091)

BRABIX Stalker, пожалуй, одно из лучших кресел в ассортименте и на рынке. Справедливое соотношение цены и качества, современный внешний вид, компактное внешне, за счет использования современных материалов, при этом, комфортное по внутренней посадке. Обивка спинки из сверхпрочной износоустойчивой сетчатой ткани. Данная конструкция имеет ряд преимуществ: воздухопроницаемость - летом в кресле не жарко, а зимой не холодно, в отличии от того же кожзама, аккуратный, не громоздкий внешний вид, эргономичная посадка с выраженной поясничной поддержкой. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона средней жесткости. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Stalker EX-608 CH черное (532091)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
BRABIX Stalker, пожалуй, одно из лучших кресел в ассортименте и на рынке. Справедливое соотношение цены и качества, современный внешний вид, компактное внешне, за счет использования современных материалов, при этом, комфортное по внутренней посадке. Обивка спинки из сверхпрочной износоустойчивой сетчатой ткани. Данная конструкция имеет ряд преимуществ: воздухопроницаемость - летом в кресле не жарко, а зимой не холодно, в отличии от того же кожзама, аккуратный, не громоздкий внешний вид, эргономичная посадка с выраженной поясничной поддержкой. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона средней жесткости. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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