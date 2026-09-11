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Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491)

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Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557501
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
90х65х35
Вес, кг.
22.46

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491)

Кресло BRABIX Sonata EX-754 украсит офис своим оригинальным дизайном и привлекательным внешним видом! Приятными дополнениями к этому станут его комфорт и долговечность. Кресло обито экокожей премиум класса. Несомненными плюсами этого материала являются износоустойчивость и воздухопроницаемость, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Надежные детали из полированного алюминия придают креслу особый стиль. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении длительного рабочего дня. Механизм качания мультиблок отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в пяти положениях позволяет выбрать оптимальную позицию и провести рабочий день в комфорте.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Sonata EX-754 украсит офис своим оригинальным дизайном и привлекательным внешним видом! Приятными дополнениями к этому станут его комфорт и долговечность. Кресло обито экокожей премиум класса. Несомненными плюсами этого материала являются износоустойчивость и воздухопроницаемость, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Надежные детали из полированного алюминия придают креслу особый стиль. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении длительного рабочего дня. Механизм качания мультиблок отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в пяти положениях позволяет выбрать оптимальную позицию и провести рабочий день в комфорте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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