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Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488)

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Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557499
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
85х65х33
Вес, кг.
22.06

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488)

Кресло BRABIX Resonance EX-755 идеально сочетает в себе строгий, но при этом минималистичный дизайн и высокое качество исполнения. Кресло, несомненно, подчеркнет стиль его обладателя. Обивка кресла выполнена из экокожи премиум класса. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Минималистичный стиль прекрасно дополнит любой интерьер как в офисе, так и дома. Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в пяти положениях дает возможность выбрать максимально комфортную позицию для пользователя. Кресло оснащено газлифтом 3-го класса. Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Resonance EX-755 экокожа, бежевое (532488)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Resonance EX-755 идеально сочетает в себе строгий, но при этом минималистичный дизайн и высокое качество исполнения. Кресло, несомненно, подчеркнет стиль его обладателя. Обивка кресла выполнена из экокожи премиум класса. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Минималистичный стиль прекрасно дополнит любой интерьер как в офисе, так и дома. Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в пяти положениях дает возможность выбрать максимально комфортную позицию для пользователя. Кресло оснащено газлифтом 3-го класса. Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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