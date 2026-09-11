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Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492)

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Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557487
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
93х66х57
Вес, кг.
27.68

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492)

Кресло BRABIX Legacy EX-750 создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома. Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы. Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Legacy EX-750 создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома. Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы. Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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