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Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106)

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Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557456
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла игровые
Размеры в упаковке, см
82х67х32
Вес, кг.
16.66

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106)

Кресло BRABIX Rapid GM-102 специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела. Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузки на поясничный отдел позвоночника. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW. Данная модель обладает механизмом качания люкс с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. Ограничение по весу - 180 кг. Модель подойдет не только геймерам, но любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/синее (532106)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла игровые
Описание
Кресло BRABIX Rapid GM-102 специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела. Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузки на поясничный отдел позвоночника. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW. Данная модель обладает механизмом качания люкс с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. Ограничение по весу - 180 кг. Модель подойдет не только геймерам, но любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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