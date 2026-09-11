Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)
Корпус DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] смотрится очень оригинально за счет белой расцветки и лаконичного дизайна. Но пусть «сдержанный» вид устройства вас не обманывает – оно создано для того, чтобы объединить компоненты мощной игровой «машины». Внутрь можно вертикально установить материнскую плату, видеокарту длиной до 32 см, а место для блока питания формата ATX найдется снизу. В комплекте предусмотрен 1 вентилятор диаметром 12 см. При желании можно установить несколько дополнительных кулеров или систему жидкостного охлаждения. Это значит, что перегрев компонентам внутри корпуса DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] не грозит. Панель управления устройством находится сверху, а боковые панели защелкиваются магниты.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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