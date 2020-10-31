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Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000

Артикул: 55680
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 3
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 1
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 2
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 3
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55680
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БрендIppon
Тип товараСтабилизатор
Вес, кг3.4
Высота, см13.5
Длина, см21.5
Количество розеток4
Максимальное входное напряжение, В253
Минимальное входное напряжение, В165
Мощность, Вт600
Напряжение сети, В220
ПроизводствоКитай
Светодиодная индикацияесть
Ширина, см11.1
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 предназначен для защиты компьютерной техники, аудио и видео аппаратуры, бытовых электроприборов от нестабильной подачи электроэнергии и сбоев в сети.


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