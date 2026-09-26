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Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30

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Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото 1
Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
  • Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото 1
  • Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 860 руб.  4 695 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 555846
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Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
Ширина, см
8
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30

Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.



Теги товара: подвесные, GU10

Отзывы о товаре Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
Ширина, см
8
Развернуть
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Описание
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.


Теги товара: подвесные, GU10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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