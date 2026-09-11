Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS
Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS - мощная садовая машина, легко справляющаяся с большими объемами снега. Вместительный топливный бак гарантирует длительную работу агрегата без дозаправки. Прочный стальной шнек легко справляется с слежавшимся, сырым снегом. Антибуксовочный протектор шин обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS предназначен для очистки территорий от снега в зимний период.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
- Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS;
- Прочистной инструмент;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, A4Tech x7
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212...
-
В наличииЦена 72 880 руб. 91 153 руб.18220 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
-
В наличииЦена 73 150 руб.18288 руб. в СплитГибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661...
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302...
-
В наличииЦена 100 760 руб.25190 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 42...
-
В наличии БесплатноЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS - мощная садовая машина, легко справляющаяся с большими объемами снега. Вместительный топливный бак гарантирует длительную работу агрегата без дозаправки. Прочный стальной шнек легко справляется с слежавшимся, сырым снегом. Антибуксовочный протектор шин обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS предназначен для очистки территорий от снега в зимний период.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
- Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
- Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS;
- Прочистной инструмент;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, A4Tech x7
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS