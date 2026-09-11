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Кусторез Champion HT726R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Champion HT726R

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Кусторез Champion HT726R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
16 990 руб.  19 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55567
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез бензиновый
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кусторез Champion HT726R

Кусторез Champion HT726R. Тип двигателя - бензиновый. Объем топливного бака - 0.65 л. Объем двигателя - 26 см куб.

Отзывы о товаре Кусторез Champion HT726R




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез бензиновый
Описание
Кусторез Champion HT726R. Тип двигателя - бензиновый. Объем топливного бака - 0.65 л. Объем двигателя - 26 см куб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Champion HT726R - купить по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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