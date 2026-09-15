Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT
LR-Link LRES1025PT это двухпортовый медный сетевой адаптер 10G Ethernet, разработанный независимой компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD на базе процессора Intel X550. Он использует шину PCIe v2.1 x8 и совместим со слотом PCIe x16. LRES1025PT — это одиночный чип с двойным портом 100M/1/2.5/5/10GbE Nbase-T с несколькими скоростями. Он может соответствовать всем видам гибких соединений, необходимых для всех сетей. LRES1025PT поддерживает автоматическое согласование между 100MbE, 1GbE и 10GbE для обеспечения плавного перехода и простой миграции на совместимость со скоростями 10GbE, а также может использоваться в сетевых средах 2,5/5,0G.
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