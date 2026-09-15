Top.Mail.Ru
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 2
Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 3
Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 4
Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 2
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 3
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 4
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X10G (LRES1025PT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT

LR-Link LRES1025PT это двухпортовый медный сетевой адаптер 10G Ethernet, разработанный независимой компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD на базе процессора Intel X550. Он использует шину PCIe v2.1 x8 и совместим со слотом PCIe x16. LRES1025PT — это одиночный чип с двойным портом 100M/1/2.5/5/10GbE Nbase-T с несколькими скоростями. Он может соответствовать всем видам гибких соединений, необходимых для всех сетей. LRES1025PT поддерживает автоматическое согласование между 100MbE, 1GbE и 10GbE для обеспечения плавного перехода и простой миграции на совместимость со скоростями 10GbE, а также может использоваться в сетевых средах 2,5/5,0G.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LR-Link LRES1025PT это двухпортовый медный сетевой адаптер 10G Ethernet, разработанный независимой компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD на базе процессора Intel X550. Он использует шину PCIe v2.1 x8 и совместим со слотом PCIe x16. LRES1025PT — это одиночный чип с двойным портом 100M/1/2.5/5/10GbE Nbase-T с несколькими скоростями. Он может соответствовать всем видам гибких соединений, необходимых для всех сетей. LRES1025PT поддерживает автоматическое согласование между 100MbE, 1GbE и 10GbE для обеспечения плавного перехода и простой миграции на совместимость со скоростями 10GbE, а также может использоваться в сетевых средах 2,5/5,0G.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...