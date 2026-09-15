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Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28

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Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 2
Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 3
Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 2
  • Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 3
  • Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP (LRES1021PF-2SFP28) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 880 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
21 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28

LRES1021PF-2SFP28 - это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1021PF-2SFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 25GbE, которое обратно совместимо с 1 / 10GbE, что упрощает переход на более высокую скорость.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LRES1021PF-2SFP28 - это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1021PF-2SFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 25GbE, которое обратно совместимо с 1 / 10GbE, что упрощает переход на более высокую скорость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28 – стоимость товара 21880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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