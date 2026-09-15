Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP
Сетевые карты и адаптеры LR-Link представляют собой высокопроизводительные решения для создания надежной и быстрый сетевой инфраструктуры. Эти устройства разработаны для использования в корпоративных сетях, дата-центрах и других критически важных системах, требующих высокой скорости передачи данных и минимальных задержек. Одной из ключевых моделей в линейке продукции LR-Link является сетевой адаптер с интерфейсом подключения PCI Express 3.0 x8. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильную работу даже в условиях интенсивного трафика. Благодаря поддержке стандарта Ethernet 10GBase-T, адаптеры способны передавать данные на скорости до 10 Гбит/с, что делает их идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Также стоит отметить, что продукты LR-Link отличаются высокой надежностью и долговечностью. Они проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует бесперебойную работу в течение длительного времени. Сетевые адаптеры LR-Link легко интегрируются в существующие инфраструктуры и совместимы с различными операционными системами, что значительно упрощает процесс их установки и настройки. Таким образом, выбирая сетевые карты и адаптеры LR-Link, вы получаете надежное и высокоэффективное оборудование, которое поможет оптимизировать вашу сеть и обеспечить высокую скорость передачи данных в любых условиях.
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