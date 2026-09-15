Top.Mail.Ru
Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 2
Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 3
Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 4
Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 2
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 3
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 4
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB SFP+ (LRES3007PF-OCP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 930 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP
19 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP

Сетевые карты и адаптеры LR-Link представляют собой высокопроизводительные решения для создания надежной и быстрый сетевой инфраструктуры. Эти устройства разработаны для использования в корпоративных сетях, дата-центрах и других критически важных системах, требующих высокой скорости передачи данных и минимальных задержек. Одной из ключевых моделей в линейке продукции LR-Link является сетевой адаптер с интерфейсом подключения PCI Express 3.0 x8. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильную работу даже в условиях интенсивного трафика. Благодаря поддержке стандарта Ethernet 10GBase-T, адаптеры способны передавать данные на скорости до 10 Гбит/с, что делает их идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Также стоит отметить, что продукты LR-Link отличаются высокой надежностью и долговечностью. Они проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует бесперебойную работу в течение длительного времени. Сетевые адаптеры LR-Link легко интегрируются в существующие инфраструктуры и совместимы с различными операционными системами, что значительно упрощает процесс их установки и настройки. Таким образом, выбирая сетевые карты и адаптеры LR-Link, вы получаете надежное и высокоэффективное оборудование, которое поможет оптимизировать вашу сеть и обеспечить высокую скорость передачи данных в любых условиях.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые карты и адаптеры LR-Link представляют собой высокопроизводительные решения для создания надежной и быстрый сетевой инфраструктуры. Эти устройства разработаны для использования в корпоративных сетях, дата-центрах и других критически важных системах, требующих высокой скорости передачи данных и минимальных задержек. Одной из ключевых моделей в линейке продукции LR-Link является сетевой адаптер с интерфейсом подключения PCI Express 3.0 x8. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильную работу даже в условиях интенсивного трафика. Благодаря поддержке стандарта Ethernet 10GBase-T, адаптеры способны передавать данные на скорости до 10 Гбит/с, что делает их идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Также стоит отметить, что продукты LR-Link отличаются высокой надежностью и долговечностью. Они проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует бесперебойную работу в течение длительного времени. Сетевые адаптеры LR-Link легко интегрируются в существующие инфраструктуры и совместимы с различными операционными системами, что значительно упрощает процесс их установки и настройки. Таким образом, выбирая сетевые карты и адаптеры LR-Link, вы получаете надежное и высокоэффективное оборудование, которое поможет оптимизировать вашу сеть и обеспечить высокую скорость передачи данных в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-OCP - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...