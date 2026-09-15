Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 870 руб.
В наличии
Код товара: 554875
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32 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28
LRES1019PF-QSFP28 представляет собой однопортовый сетевой адаптер 100G ethernet PCI express v4.0 x16, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на основе чипа Intel. Он дополнен функцией расширения аппаратного ускорения обработки пакетов данных, а также внедрена технология очереди приложений. Эта технология может реализовать поддержку NVMe Fabric TCP. Он также имеет выборочную поддержку функций iWARP и RoCEv2 RDMA. Этот адаптер может в то же время, он обратно совместим с PCIe v3.0 и v2.0. Плата адаптера обеспечивает двухпортовую двунаправленную скорость передачи данных с теоретической пропускной способностью 400 ГБ на шине PCI express v4.0 x16.
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Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
LRES1019PF-QSFP28 представляет собой однопортовый сетевой адаптер 100G ethernet PCI express v4.0 x16, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на основе чипа Intel. Он дополнен функцией расширения аппаратного ускорения обработки пакетов данных, а также внедрена технология очереди приложений. Эта технология может реализовать поддержку NVMe Fabric TCP. Он также имеет выборочную поддержку функций iWARP и RoCEv2 RDMA. Этот адаптер может в то же время, он обратно совместим с PCIe v3.0 и v2.0. Плата адаптера обеспечивает двухпортовую двунаправленную скорость передачи данных с теоретической пропускной способностью 400 ГБ на шине PCI express v4.0 x16.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28 - этот товар вы можете купить по цене 32870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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