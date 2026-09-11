Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554873
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28
Сетевой адаптер LR-Link LRES1014PF-2QSFP28 - это двухпортовый адаптер QSFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1014PF-2QSFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 100GbE.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер LR-Link LRES1014PF-2QSFP28 - это двухпортовый адаптер QSFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1014PF-2QSFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 100GbE.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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