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Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28

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Сетевой адаптер LR-Link 100GB 16QSFP28 (LRES1014PF-2QSFP28) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 100GB 16QSFP28 (LRES1014PF-2QSFP28) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Сетевой адаптер LR-Link 100GB 16QSFP28 (LRES1014PF-2QSFP28) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 100GB 16QSFP28 (LRES1014PF-2QSFP28) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554873
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28

Сетевой адаптер LR-Link LRES1014PF-2QSFP28 - это двухпортовый адаптер QSFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1014PF-2QSFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 100GbE.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер LR-Link LRES1014PF-2QSFP28 - это двухпортовый адаптер QSFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1014PF-2QSFP28 обеспечивает отличную производительность для подключения 100GbE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1014PF-2QSFP28 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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