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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP

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Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 2
Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 3
Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 4
Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 2
  • Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 3
  • Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 4
  • Сетевой адаптер LR-Link 4X1G OCP 3.0 (LRES3023PT-OCP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554872
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP

LR-Link LRES3023PT-OCP - это своего рода OCP3. Этот адаптер используется главным образом для серверов и приложений, а Карта адаптера используется главным образом для таких сетевых приложений, как серверы и кластеры серверов. Такие адапторы могут быть использованы для создания емкости и избыточности путем сочетания нескольких портов в одну группу, что расширяет диапазон сетевой полосы и обеспечивает производительность сети.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LR-Link LRES3023PT-OCP - это своего рода OCP3. Этот адаптер используется главным образом для серверов и приложений, а Карта адаптера используется главным образом для таких сетевых приложений, как серверы и кластеры серверов. Такие адапторы могут быть использованы для создания емкости и избыточности путем сочетания нескольких портов в одну группу, что расширяет диапазон сетевой полосы и обеспечивает производительность сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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