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Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8

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Сетевой адаптер LR-Link 2X25G SFP28 OCP3.0 (LRES3029PF-OCP) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 2X25G SFP28 OCP3.0 (LRES3029PF-OCP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X25G SFP28 OCP3.0 (LRES3029PF-OCP) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 2X25G SFP28 OCP3.0 (LRES3029PF-OCP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 310 руб. 
Начислим 325 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8
20 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
160

Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8

RES3029PF-OCP - это двухпортовый сетевой адаптер 25G Ethernet со структурой OCP3.0 SFF, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD на базе микросхемы Intel. Приложения виртуализации с подключением 1/10 / 25G для соответствия сетевой инфраструктуре, основанные на функции RDMA iWARP, RoCEv2 для обеспечения прямой передачи данных из памяти в память между приложениями по сети. LRES3029PF-OCP также имеет технологию ADQ, используя определенные ресурсы для ключевой работы, ADQ использует оптимизированный поток приложения к пути данных устройства для достижения управления данными конкретного приложения, сигнализации и управления скоростью, улучшения масштабируемости и предсказуемости программ, выполняемых сервером

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
RES3029PF-OCP - это двухпортовый сетевой адаптер 25G Ethernet со структурой OCP3.0 SFF, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD на базе микросхемы Intel. Приложения виртуализации с подключением 1/10 / 25G для соответствия сетевой инфраструктуре, основанные на функции RDMA iWARP, RoCEv2 для обеспечения прямой передачи данных из памяти в память между приложениями по сети. LRES3029PF-OCP также имеет технологию ADQ, используя определенные ресурсы для ключевой работы, ADQ использует оптимизированный поток приложения к пути данных устройства для достижения управления данными конкретного приложения, сигнализации и управления скоростью, улучшения масштабируемости и предсказуемости программ, выполняемых сервером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x8 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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