Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
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Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
289 700 руб.
В наличии
Код товара: 554858
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
289 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Размеры в упаковке, см
50х40х5
Вес, кг.
30
Описание товара Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
Серверная платформа Gigabyte R182-340, позволяет установить 2 процессора с разъемом LGA 4189, 32 модуля памяти DIMM DDR4 и 4 диска формата 3.5 с возможностью горячей замены, предустановлены 2 блока питания мощностью 1300 Вт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Серверная платформа Gigabyte R182-340, позволяет установить 2 процессора с разъемом LGA 4189, 32 модуля памяти DIMM DDR4 и 4 диска формата 3.5 с возможностью горячей замены, предустановлены 2 блока питания мощностью 1300 Вт.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 289700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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