Top.Mail.Ru
Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 1
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 2
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 1
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 2
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-340 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
289 700 руб. 
Начислим 4636 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
289 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Размеры в упаковке, см
50х40х5
Вес, кг.
30

Описание товара Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Серверная платформа Gigabyte R182-340, позволяет установить 2 процессора с разъемом LGA 4189, 32 модуля памяти DIMM DDR4 и 4 диска формата 3.5 с возможностью горячей замены, предустановлены 2 блока питания мощностью 1300 Вт.

Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Описание
Серверная платформа Gigabyte R182-340, позволяет установить 2 процессора с разъемом LGA 4189, 32 модуля памяти DIMM DDR4 и 4 диска формата 3.5 с возможностью горячей замены, предустановлены 2 блока питания мощностью 1300 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Gigabyte R182-340 1U 2xLGA3647 DDR4x24 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 289700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...