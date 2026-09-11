Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер, документация, упаковка
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Ni-Cd
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
333
Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый
Компактная электробритва Hyundai H-SH8090 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 45 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер, документация, упаковка
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
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Тип элементов питания
Ni-Cd
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Компактная электробритва Hyundai H-SH8090 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 45 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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