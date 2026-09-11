Бензопила Champion 240
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Характеристики
Описание товара Бензопила Champion 240
Бензопила Champion 240-16 относится к полупрофессиональному классу инструмента и предназначена для интенсивной эксплуатации. Применяется для работ на открытом воздухе. С ее помощью легко производить заготовку дров, выполнять ряд строительных работ, прореживать кроны деревьев. Наличие бензинового двигателя обеспечивает свободу передвижения с инструментом. Небольшой вес и габариты и простое, интуитивно-понятное управление делают бензопилу Champion 240-16 востребованным и доступным инструментом.
Особенности:
- Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
- Удобные ручки пилы обеспечивают анатомически правильный захват инструмента;
- Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
- Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
- Наличие праймера облегчает запуск двигателя инструмента при низких температурах;
- Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
- Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
- Электронная система зажигания облегчает запуск инструмента.
Комплектация:
- Бензопила Champion 240-16;
- Цепь;
- Шина;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
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Бензопила Champion 240-16 относится к полупрофессиональному классу инструмента и предназначена для интенсивной эксплуатации. Применяется для работ на открытом воздухе. С ее помощью легко производить заготовку дров, выполнять ряд строительных работ, прореживать кроны деревьев. Наличие бензинового двигателя обеспечивает свободу передвижения с инструментом. Небольшой вес и габариты и простое, интуитивно-понятное управление делают бензопилу Champion 240-16 востребованным и доступным инструментом.
Особенности:
- Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
- Удобные ручки пилы обеспечивают анатомически правильный захват инструмента;
- Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
- Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
- Наличие праймера облегчает запуск двигателя инструмента при низких температурах;
- Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
- Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
- Электронная система зажигания облегчает запуск инструмента.
Комплектация:
- Бензопила Champion 240-16;
- Цепь;
- Шина;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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