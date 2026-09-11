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Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4)

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Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 1
Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 2
Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon R9 370
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 1
  • Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 2
  • Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553778
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R9 370
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х35х34
Вес, кг.
18.9

Описание товара Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4)

Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4)



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R9 370
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4)


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта AFOX Radeon R9 370 4096Mb ATX Dual fan (AFR9370-4096D5H4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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