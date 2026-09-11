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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 1
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 2
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 3
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 1
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 2
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 3
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553628
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х10х6
Вес, г.
710

Описание товара Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-114 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
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