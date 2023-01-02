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Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА

1 Отзывы
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Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
27
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553027
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Высота, см
39.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
3.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
27
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х26х7
Вес, кг.
1.81

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА

Смеситель для кухни TSARSBERG (Россия) с выдвижной, двухрежимной лейкой, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304. В комплекте со смесителем находится гибкая подводка длинной 50см.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА

02.01.2023
Татьяна

Достоинства:
Внешне выглядит великолепно. Очень высокий излив, подойдет для глубокой мойки. Выдвижная лейка с функцией душа крайне удобна на кухне.

Недостатки:
Очень легкий, не внушает доверия качество металла, тонкий. По весу совсем не похож на нержавейку.

Комментарий:
Покупали на свой страх и риск. В интернете много отзывов о том, что металл легкий и тонкий, поэтому для нас это не было сюрпризом. В тоже время на качество жалоб не было. Посмотрим сколько прослужит.



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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Высота, см
39.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
3.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
27
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни TSARSBERG (Россия) с выдвижной, двухрежимной лейкой, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304. В комплекте со смесителем находится гибкая подводка длинной 50см.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.01.2023
Татьяна

Достоинства:
Внешне выглядит великолепно. Очень высокий излив, подойдет для глубокой мойки. Выдвижная лейка с функцией душа крайне удобна на кухне.

Недостатки:
Очень легкий, не внушает доверия качество металла, тонкий. По весу совсем не похож на нержавейку.

Комментарий:
Покупали на свой страх и риск. В интернете много отзывов о том, что металл легкий и тонкий, поэтому для нас это не было сюрпризом. В тоже время на качество жалоб не было. Посмотрим сколько прослужит.


Смеситель для кухни TSARSBERG с выдвижной лейкой (TSB-123-001) тип См-МОЦБИвА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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