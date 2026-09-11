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Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н

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Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 1
Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 2
Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 3
Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 1
  • Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 2
  • Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 3
  • Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553009
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5
Страна бренда
Россия
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Комплектация
кран, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
нет
Форма излива
излив отсутствует
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н

Смесители TSARSBERG (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.



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Отзывы о товаре Кран для писсуара TSARSBERG нажимной (TSB-021D) тип Кр-Н




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5
Страна бренда
Россия
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Комплектация
кран, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик, силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Эко-режим
нет
Форма излива
излив отсутствует
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители TSARSBERG (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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