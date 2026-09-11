Описание товара Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны

Представляем комплект переходников Lemark LM8556CR, предназначенный для установки смесителя на борт ванны. Этот продукт включает в себя два переходника, которые идеально подходят для крепежа смесителей с вертикальным монтажом. Изготовленные из высококачественной латуни, переходники обеспечивают надежную и долговечную эксплуатацию, что делает их отличным выбором для бытового использования. Цвет хром добавляет изысканности и стиля, что позволяет комплекту гармонично вписаться в любой интерьер, особенно в оформленный в ретро-стилистике. Округлая форма переходников придает им элегантный вид, а также способствует удобству установки и эксплуатации. Комплект весит всего 0.6 кг и поставляется в компактной упаковке с размерами 14 см в глубину, 7 см в высоту и 14 см в ширину. Это делает его удобным для хранения и транспортировки. Одной упаковки достаточно для выполнения всех необходимых задач, связанных с установкой смесителя. Производитель Lemark гарантирует высокое качество своей продукции, предоставляя трехлетнюю гарантию на комплект переходников. Вы можете быть уверены в их надежности и долговечности, что делает данный продукт отличным выбором для вашего дома. Комплект переходников Lemark LM8556CR — это не только функциональный, но и стильный элемент, который подойдет для любого санузла. Его использование значительно упростит процесс установки смесителя, обеспечивая при этом надежное крепление. Выбирая этот товар, вы инвестируете в качество и стиль, который прослужит вам долго.