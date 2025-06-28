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Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)

5 Отзывы
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Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) - фото 1
Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) - фото 1
  • Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
24 470 руб.  28 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551399
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х46х17
Вес, кг.
5.73

Описание товара Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)

Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark саерии LINARA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 180° Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ? 250 мм с функцией легкой очистки



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark Linara (LM0460C)

Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Даниил

Достоинства:
Отличного качества материал

Комментарий:
Хорошо вписался в интерьер ванной комнаты.Качество хорошее, можно брать, за эти деньги более чем
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Федор Б.

Достоинства:
Легко собрать, довольно качественный за такие деньги

Комментарий:
Хорошее качество и комплект за свои деньги. Красивый , хорошо подошел в душевую , удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра

Достоинства:
Красивый,удобный

Комментарий:
Отличный смеситель. Цвет красивый,лёгкая в управлении и установке. Относительно лёгкая по весу,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дамир

Достоинства:
Хороший душ, плавная регулировка, довольны

Комментарий:
Пока все отлично время покажет как смеситель будет себя чувствовать от нашей воды. Цена для такого душа превосходная
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга П.

Достоинства:
отличный смеситель, удобный душ и ,,Тропический душ"", лейка регулируется под удобны углом.

Комментарий:
рекомендую к покупке, Lemark- отличное качество.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Узбекистан
Цвет
хром
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги Lemark саерии LINARA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 180° Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ? 250 мм с функцией легкой очистки


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Даниил

Достоинства:
Отличного качества материал

Комментарий:
Хорошо вписался в интерьер ванной комнаты.Качество хорошее, можно брать, за эти деньги более чем
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Федор Б.

Достоинства:
Легко собрать, довольно качественный за такие деньги

Комментарий:
Хорошее качество и комплект за свои деньги. Красивый , хорошо подошел в душевую , удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра

Достоинства:
Красивый,удобный

Комментарий:
Отличный смеситель. Цвет красивый,лёгкая в управлении и установке. Относительно лёгкая по весу,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дамир

Достоинства:
Хороший душ, плавная регулировка, довольны

Комментарий:
Пока все отлично время покажет как смеситель будет себя чувствовать от нашей воды. Цена для такого душа превосходная
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга П.

Достоинства:
отличный смеситель, удобный душ и ,,Тропический душ"", лейка регулируется под удобны углом.

Комментарий:
рекомендую к покупке, Lemark- отличное качество.


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