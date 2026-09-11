Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome)
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Характеристики
Описание товара Душевая система Timo Petruma 2-х режимная, с термостатом (SX-5029/00SM chrome)
Душевые системы Timo — это современное и элегантное решение для вашей ванной комнаты, обеспечивающее комфорт и удобство. Эта модель весит 11,7 кг и обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают её идеальным выбором для современного дома. Скрытый монтаж придаёт системе минималистичный вид и позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Душевая система оснащена смесителем с термостатом, который гарантирует поддержание постоянной температуры воды и обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт во время принятия душа. Одна из ключевых функций — это эффект "Тропического дождя", который создаёт ощущение расслабляющего природного дождя прямо у вас дома. Производится система в Финляндии, что подтверждает высокое качество и надёжность продукции бренда Timo. Это оптимальное сочетание стиля, технологии и европейского качества, которое будет радовать вас каждый день.
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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