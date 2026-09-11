Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 65а (S-06522A)
Навесная полка Savol 65а прекрасно вписывается в различные дизайны интерьеров, выступая в качестве визуального и функционального акцента, которые повышают привлекательность ванной комнаты, передавая ощущение комфорта. Двойная полочка для ванны универсальна, подойдет для кухни, ванной комнаты, туалета, и душевой. Выполняет роль органайзера, подойдет, например, для: косметики, различной химии, фена, туалетной бумаги, бутылок. Стеллаж выполнено качественно и прослужит долгие годы. Аксессуар выполнен из материалов высокого класса, поэтому не подвержен ржавлению, он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым и прочным.
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