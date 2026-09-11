Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550812
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
41х20х7
Вес, кг.
1.34
Описание товара Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B)
Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитДонный клапан нажимной AM.PM F0700164
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771000 хро...
-
В наличииЦена 4 280 руб. 5 130 руб.1070 руб. в СплитПолка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМыльница AM.PM Like A8034200 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб. 4 680 руб.1073 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A9034122 черный
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 58b (S-005802B)