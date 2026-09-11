Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550802
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
46х25х10
Вес, кг.
3.74
Описание товара Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C)
Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб. 8 370 руб.1648 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32600 хро...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитШланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 ч...
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитДвойной держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41770340 че...
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Gem A90346400 хром
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитЕршик подвесной Hansgrohe AddStories 41752670 матовый черный
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитДиспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745670 матовый...
Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка прямая двойная (стеклянная) 40 см Savol 58с (S-005822C)