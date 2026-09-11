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Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)

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Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550682
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
16х14х9
Вес, г.
490

Описание товара Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)

Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги без крышки Savol 64 (S-006452) - стоимость товара 1540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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