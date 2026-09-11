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Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745)

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Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550615
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
50х25х6
Вес, кг.
1.63

Описание товара Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745)

Полка для полотенец Savol, основной материал латунь, форма круглая, цвет хром глянцевый, стиль современный. Установка на стену, 4 отверстия для крепления на шурупы, ориентация универсальная

Отзывы о товаре Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Полка для полотенец Savol, основной материал латунь, форма круглая, цвет хром глянцевый, стиль современный. Установка на стену, 4 отверстия для крепления на шурупы, ориентация универсальная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец 50 см(5 крючков) Savol 87 (S-508745) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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