Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550613
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
41х28х6
Вес, кг.
1.15
Описание товара Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704)
Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитМыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла Hansgrohe Logis Universal 41714000
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol 87 (S-008704)