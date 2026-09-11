Top.Mail.Ru
Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550556
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
Держатель для полотенец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х19х6
Вес, кг.
1.04

Описание товара Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)

Аксессуары для ванной комнаты Savol представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленные с вниманием к деталям, они предлагают практичное решение для организации вашего пространства. Эта модель аксессуара имеет ширину 42,5 см и высоту 18,2 см, что делает ее удобной для размещения на стенах ванной комнаты любого размера. Настенный монтаж позволяет сэкономить место и поддерживать порядок в вашей ванной. Элегантная хромированная фурнитура придает аксессуару современный изысканный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд Savol славится качеством и долговечностью своей продукции, обеспечивая долговременное использование предмета. Этот аксессуар станет не только функциональным дополнением к вашей ванной комнате, но и стильным акцентом, который подчеркнет ваш вкус и предпочтения.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
Держатель для полотенец
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты Savol представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленные с вниманием к деталям, они предлагают практичное решение для организации вашего пространства. Эта модель аксессуара имеет ширину 42,5 см и высоту 18,2 см, что делает ее удобной для размещения на стенах ванной комнаты любого размера. Настенный монтаж позволяет сэкономить место и поддерживать порядок в вашей ванной. Элегантная хромированная фурнитура придает аксессуару современный изысканный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд Savol славится качеством и долговечностью своей продукции, обеспечивая долговременное использование предмета. Этот аксессуар станет не только функциональным дополнением к вашей ванной комнате, но и стильным акцентом, который подчеркнет ваш вкус и предпочтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец поворотный (2-ой) Savol 68а (S-06802A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...