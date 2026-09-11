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Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)

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Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550528
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
16х14х9
Вес, г.
580

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)

Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги с крышкой Savol 68b (S-06851B) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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